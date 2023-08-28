الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ميل عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة طرة

عقار مهدد بالانهيار
عقار مهدد بالانهيار فى المعادى،فيتو

تسبب ميل عقار مكون من 11 طابقا فى حالة من الذعر بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادي وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

 

عقار مهدد بالانهيار في المعادي 

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا مفاده وجود عقار مائل بأحد الشوارع بمنطقة طرة بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى.

عقار مهدد بالانهيار فى المعادى.. ميل عقار مكون من 11 طابق بمنطقة طرة 
عقار مهدد بالانهيار فى المعادى.. ميل عقار مكون من 11 طابق بمنطقة طرة 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل إشارة إخلاء فورى للعقار من قبل إدارة الإسكان بالحى، وعمل حصر كامل لملاك العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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