ميل عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة طرة
تسبب ميل عقار مكون من 11 طابقا فى حالة من الذعر بمنطقة طرة بدائرة قسم شرطة المعادي وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.
عقار مهدد بالانهيار في المعادي
تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا مفاده وجود عقار مائل بأحد الشوارع بمنطقة طرة بنطاق دائرة قسم شرطة المعادى.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل إشارة إخلاء فورى للعقار من قبل إدارة الإسكان بالحى، وعمل حصر كامل لملاك العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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