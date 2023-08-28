الإثنين 28 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيمون تغني بالفرنسية في محكى القلعة وتقدم كلاسيكيات الطرب مع عاصم فوزي (فيديو وصور)

سيمون وعاصم فوزى،
سيمون وعاصم فوزى، فيتو

أحيت المطربة الكبيرة سيمون الفاصل الأول من الليلة الرابعة من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقي والغناء.

 

ووسط تفاعل جماهيري كبير قدمت سيمون تشكيلة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة، كذلك تغنت بلغات متنوعة بالفرنسية والإنجليزية وقدمت دويتو طربي مميزا  برفقة  المطرب عاصم فوزي.

 

 

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

 

 

 

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.

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