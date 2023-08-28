فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن أهداف معسكر سبتمبر

فيتوريا، يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث عن ترتيبات معسكر الفراعنة ومواجهتي إثيوبيا وتونس، والأهداف التي يسعى الخواجة لتحقيقها خلال المباراتين.

خاطب اتحاد الكرة المصري الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من أجل تحديد اعداد الجماهير التي سيسمح لها بحضور مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام كل من إثيوبيا وتونس، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

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عدد الجماهير في مباراتي إثيوبيا وتونس

وعلمت فيتو، أن اتحاد الكرة طلب من الأمن السماح بحضور الجماهير بشكل كامل في المباراتين، خاصة أن منتخب مصر مقبل على مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويحتاج إلى التفاف الجماهير حوله ودعمه بكل قوة، من أجل تحقيق حلم المونديال.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيعلن عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع غرابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي روي فيتوريا في الثانية ظهر يوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم ٤ حتى ١٢ من نفس الشهر.

موعد مباراتي إثيوبيا وتونس

اتحاد الكرة، ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مواجهتين أحدهما رسمية أمام منتخب إثيوبيا والأخرى ودية أمام منتخب تونس.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

موعد مباراة مصر وتونس الودية

تقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب تونس، يوم 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

مباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي، ستنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غدا الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

ونشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام، صورة تجمعه مع محمد غرابة مدير المنتخب ومساعده مينا سامح إداري الفريق وأحد أعضاء الجهاز الإداري، لوضع الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر المقبل.

وعلق فيتوريا على الصورة قائلا: “إنهاء التفاصيل الخاصة بترتيبات المرحلة القادمة مع الأفضل”.

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الأحد الماضي، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - حمدي فتحي - طارق حامد - محمد شريف - أحمد حمدي - سام مرسي