اتحاد الكرة يقرر توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين في مسابقة 2010

قرر اتحاد الكرة السماح للفرق المشاركة في بطولة الفروع لموسم 2024/2023 بتوسيع قاعدة اللاعبين وذلك لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين في مسابقة مواليد 2010.

وأكد أتحاد الكرة في خطاب رسمي أنه من منطلق توسيع قاعدة ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين في مسابقة مواليد 2010 والتي تنظمها أفرع الاتحاد فقد تقرر السماح بمشاركة الأندية بفريقين مواليد 2010 ( أ ) و( ب ) ببطولة الفرع للموسم الرياضي 2024/2023 مع عدم مشاركة لاعبي ( أ ) في بطولة ( ب ) او العكس.

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابات إلى الفروع التابعة له، قرارا بمد فترة القيد للقائمة الإضافية للمراحل السنية والبراعم إلى يوم ٧ سبتمبر المقبل، بعد أن كان مقررا انتهاؤها في الأول من الشهر نفسه.

دوري الجمهورية للناشئين، قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دوري الجمهورية للناشئين في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا من الساعة الثالثة عصرا لحين تعديل التوقيت الصيفي.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين والشباب، بالتعديل الجديد على مواعيد المباريات المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

وكانت فيتو نشرت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024.

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مواعيد مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية للناشئين

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في ملعب كلية الزراعة بالجيزة يوم الأحد 3 ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الأولى للبطولة.

كما يتقابل الزمالك والأهلي يوم 12 ديسمبر بملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة الـ 15 لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 المرحلة الأولى للبطولة.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في دوري الجمهورية للناشئين 2007 يوم الخميس 4 يناير 2024 بملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن المرحلة الأولى للمسابقة بالجولة الـ 18.

كما يستضيف الأهلي نظيره الزمالك يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الـ 11 لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2008 بملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الجولة السابعة لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 يوم الجمعة 20 أكتوبر بملعب القلعة الحمراء ضمن مواجهات الدور الأول للبطولة.

مباريات الأهلي والزمالك الموسم الماضي

وتفوقت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل كبير على نظيراتها في نادي الزمالك، خلال مباريات القمة التي جمعت بينهما على مدى الموسم الكروي الماضي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حيث كان النصيب الأكبر من الانتصارات لصالح الأهلي.

وجمعت بين فريقي الأهلي والزمالك هذا الموسم ١٣ مباراة، فاز الأهلي خلالها في ١٠ مباريات، من بينها ٥ انتصارات في ملعب الزمالك، بينما فاز الزمالك في مباراتين فقط بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين، وانتهت مباراة واحدة بتعادل الفريقين.

جاءت نتائج فرق الناشئين بالأهلي أمام الزمالك 2022-2023 كالتالي:

أهلي ٢٠٠١

فريق شباب الأهلي مواليد ٢٠٠١ بقيادة شريف عبد الفضيل نجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد أشرف وعبد الرحمن أشرف «مانو»، وذلك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ولم يتأهل الزمالك للمرحلة النهائية للدوري، ليكتفي الفريقان بمواجهة واحدة هذا الموسم.

أهلي ٢٠٠٣

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمد شرف فاز على الزمالك بهدف سجله أحمد أشرف، وذلك في المباراة التي استضافها الزمالك على ملعب كلية الزراعة بالجيزة، وفاز الزمالك على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر في كأس مصر للشباب، قبل أن يفوز الأهلي على الزمالك في ملعبه بميت عقبة بهدفين لهدف، ضمن المرحلة النهائية، سجلهما ميدو أسامة وأحمد خالد «كباكا»، وبعد هذا الفوز توج الأهلي ببطولة الجمهورية رسميًّا.

أهلي ٢٠٠٥

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٥ بقيادة علاء عبده فاز على الزمالك بهدف دون رد سجله محمد عبد الله، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وخلال مباراة الدور الثاني فاز عليه مجددًا في ملعب الزمالك بميت عقبة بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد عبد الله وعمرو خالد بيبو.

أهلي ٢٠٠٦

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٦ بقيادة سيد غريب فاز على الزمالك بثنائية دون رد، سجلها حسام عادل، وأقيمت المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وخلال المرحلة النهائية للدوري فاز الزمالك على ملعبه بهدف دون رد، قبل أن يحقق الأهلي فوزًا كبيرًا بملعبه بمدينة نصر على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجل إبراهيم عادل (هدفين) وعمر زكريا ومحمد أحمد سعد «شيبا» وأحمد عابدين بهدف واحد لكل منهم.

أهلي ٢٠٠٧

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ بقيادة أسامة زكي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، وسجل الهدفين حازم عاشور ومحمد عبد الفتاح «تاحا»، وذلك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ونجح في تكرار الفوز بنفس النتيجة خلال الدور الثاني على ملعب الزمالك بميت عقبة، وسجل الهدفين محمد عبد الفتاح «تاحا» ومحمد السيد.

أهلي ٢٠٠٨

فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ بقيادة تامر حسن فاز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بهدفين دون رد، سجلهما عمر العدوي وآدم علاء، وخلال مباراة الدور الثاني على ملعب الأهلي بمدينة نصر تعادل الفريقان بهدف لمثله، وسجل للأهلي عبد الرحمن رامي «مانو».