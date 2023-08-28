تكثيف أمني وطبي لحماية جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

حرصت وزارة الثقافة المصرية على توفير رعاية طبية متكاملة من خلال تكثيف تواجد عربات الإسعاف المجهزة للجمهور فى حال حدوث حالة إغماء وأي أعراض نتيجة أعداد الحضور.

كما حاوطت العناصر الأمنية أسوار المسرح والقلعة للحفاظ على الأمن العام وأيضا تواجدت سيارات لنقل الجمهور من بوابة القلعة لمسرح المحكي بالمجان تماما.



مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.

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