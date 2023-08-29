الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير يكشف أسباب جموح مؤشرات البورصة المصرية

نبيل فرج، فيتو
نبيل فرج، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الإثنين، حيث ربح رأس المال السوقي حوالى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة.

اقرأ التالي: مؤشر الشركات، ماذا حدث في المؤشر الأقل حظا وقوة بسوق المال؟ خبير يوضح

Advertisements

 

البورصة المصرية، فيتو 

 

خبير أسواق مال يكشف أسباب جموح مؤشرات البورصة المصرية 

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”:واصلت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات أمس الصعود الجنونى بدعم قوى من مشتريات الأجانب لتسجل أعلى إغلاق في تاريخها قرب 18600 نقطة بعد أن تراجعت بشكل طفيف من ارتفاعاتها التي شهدتها بالتعاملات الصباحية عند مستوى 18700 نقطة".

وأضاف:" صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة".

وتوقع “فرج”، استمرار المؤشر على هذا المستوى وتخطى مستوى الـ 20000  نقطة بالتعاملات متوسطة المدى وقد نشهد ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أمس الأحد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49%  عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66%  عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 5517 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مؤشرات البورصة المصرية رأس المال السوقي البورصة المصرية مؤشرات‭ ايجي اكس 30 محدد الاوزان جموح مؤشرات البورصة المصرية تداولات رأس المال فيتو

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية فى تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023

خبير أسواق مال: أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد صنايعي وخبرة في القطاع غير المصرفي

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أيمن يونس يعلنها صراحة: الزمالك في خطر

ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت: كان له وجه ملائكي وقتل لدوافع مجهولة

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

إطفاء الأنوار داخل نادي الزمالك بسبب تجمهر الأعضاء (صور)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

عماد البناني: نجحنا في تخفيض ضرائب الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

المزيد
الجريدة الرسمية