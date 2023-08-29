خبير يكشف أسباب جموح مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، حيث ربح رأس المال السوقي حوالى 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 7776 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

خبير أسواق مال يكشف أسباب جموح مؤشرات البورصة المصرية

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”:واصلت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات أمس الصعود الجنونى بدعم قوى من مشتريات الأجانب لتسجل أعلى إغلاق في تاريخها قرب 18600 نقطة بعد أن تراجعت بشكل طفيف من ارتفاعاتها التي شهدتها بالتعاملات الصباحية عند مستوى 18700 نقطة".

وأضاف:" صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 5512 نقطة".

وتوقع “فرج”، استمرار المؤشر على هذا المستوى وتخطى مستوى الـ 20000 نقطة بالتعاملات متوسطة المدى وقد نشهد ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري.

تداولات بداية الأسبوع

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أمس الأحد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5517 نقاط.