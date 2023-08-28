مؤشر الشركات، ماذا حدث في المؤشر الأقل حظا وقوة بسوق المال؟، خبير يوضح

بعد استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوى الدعم الرئيسي 18400 نقطة قد يدفعه هذا، وحسب خبراء سوق المال، إلى الاستمرار في حصد المكاسب، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

المؤشر الأقل حظا وقوة في سوق المال “المؤشر السبعيني”

وبالحديث عن المؤشر الأقل حظا وقوة في سوق المال “المؤشر السبعينى”، قال خبير أسواق المال لـ "فيتو": مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر أيضًا بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأحد، وأغلق مرتفعا بمقدار 38.86 نقطة بنسبة صعود 1.05%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 3741.03 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.

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وأضاف عيد قائلا: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3700 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 3760 نقطة مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

ماذا حدث في تداولات بداية الأسبوع؟

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته في أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 5505 نقاط.