الأحد 27 أغسطس 2023
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منوعات

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

صورة ترامب الجنائية،
صورة ترامب الجنائية، فيتو

ترامب، حول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صورته الجنائية في جورجيا إلى مبلغ قياسي لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وجمع ترامب أكثر من سبعة ملايين دولار منذ أن تم حجزه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء الخميس الماضي، وفقًا للأرقام التي قدمتها حملته الانتخابية لأول مرة إلى صحيفة بوليتيكو.

وفي يوم الجمعة وحده، جمع ترامب أكثر من أربعة ملايين دولار، ما يجعلها أعلى فترة خلال 24 ساعة في حملته حتى الآن، وفقًا لشخص مطلع على الإجماليات.

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حيث تم جمع التبرعات للحملة من خلال البضائع التي تم بيعها من خلال متجره عبر الإنترنت.

بعد احتجاز ترامب، بدأت الحملة في بيع القمصان والملصقات والمشروبات التي تحمل صورة ترامب العابسة، وتراوح السعر من 12 دولارًا إلى 34 دولارًا.

محاربة الطغيان والجنون 

إلى ذلك استغل نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا كعلامة تجارية لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون.

ونشر دونالد جون ترامب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" تغريدة مرفقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.

ويعرض الموقع سلعا مختلفة، عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومرفوقة لعبارة "FREE TRUMP" (الحرية لترامب).

صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون

وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترامب: "سلع ترامب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت الخميس توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ونشرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترامب التقطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

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