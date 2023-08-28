استياء بنادى المطرية بعد تغيير ملعب مباراة دياموند

أعرب هيثم هلال مدير عام النشاط الرياضي بنادي المطرية عن استيائه من قرار اتحاد الكرة بتعديل ملعب مباراة الفريق مع دياموند .

وواصل مدير النشاط الرياضي بنادي المطرية، كيف يعقل قيام اتحاد الكرة بتعديل ملعب المباراة بعد أقل من 24 ساعة من حضوره مع رئيس النادي الاجتماع الأمني للمباراة والاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

وأضاف أن ما يحدث من جانب اتحاد الكرة يثير العديد من العلامات الاستفهام.

وقرر اتحاد الكرة نقل ملعب مباراة دياموند والمطرية المحددة لعضو الجمعية العمومية لملعب نادي السكة الحديد بدلا من استاد الشرطة.

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أسفر الاجتماع الأمني لمباراة دياموند والمطرية لتحديد عضو الجمعية العمومية عن إقليم القاهرة الكبري، تحديد عدد 25 فقط من مسؤولي كل نادٍ لحضور المباراة.

موعد مباراة دياموند والمطرية



وتقام مباراة دياموند والمطرية على ملعب السكة الحديد بدلا من ستاد الشرطة رسميا الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وحضر محمود زكي رئيس نادي المطرية وهيثم هلال مدير عام النشاط الرياضي بنادي المطرية الاجتماع الأمني قبل مباراة دياموند.

كما أسفر الاجتماع الفني، عن التزام اللاعبين بالدخول مع حافلة الفريق وارتداء دياموند الزى الأصلي وتحمله إحضار سيارة الإسعاف بصفته صاحب الملعب.



واتخذ نادي المطرية بقيادة محمود زكى، عدة قرارات بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره دياموند المقرر لها الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وعقد مجلس إدارة نادي المطرية، اجتماعا مع مدربى النادى ومدير النشاط الرياضى ومدير قطاع الناشئين ومدير الكرة للفريق الأول وبعض أعضاء الجمعية العمومية لبحث موقف النادى من المباراة الفاصلة لتحديد مقعد الجمعية العمومية باتحاد الكرة.

مطالب نادي المطرية قبل لقاء دياموند

1- التأكيد على المشاركة ولعب المباراة مع نادى دياموند

2- المطالبة بتكافؤ الفرص والعدالة قبل وأثناء المباراة

3️- المطالبة بطاقم تحكيم مصرى يحمل الشارة الدولية



وأكد محمود زكى رئيس نادي المطرية خلال الاجتماع مع المدربين أنه يوجد إشكالية فى لائحة الاتحاد حيث يجب أن يذكر بها أنه فى حالة التساوى فى الجدارة الرياضية أن يذكر بند المباراة الفاصلة.



مباراة المطرية ودياموند



وكان نادي المطرية أعلن في وقت سابق تقديم مذكرة رسمية لـ اتحاد الكرة للاعتراض علي إقامة مباراة فاصلة مع فريق دياموند لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكان محمود زكى رئيس نادي المطرية عقد اجتماعا مع إسلام الحسيني المشرف العام على النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة وهيثم هلال مدير عام إدارة النشاط الرياضى لبحث خطاب اتحاد الكرة بخصوص إقامة مباراة بين نادى المطرية وفريق " دياموند " لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.





وكان اتحاد الكرة، قرر تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية بإقامة مباراة بين الفريقين.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية.



خطاب اتحاد الكرة للمطرية ودياموند



وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.