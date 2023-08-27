تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دياموند والمطرية الفاصلة

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة دياموند والمطرية لتحديد عضو الجمعية العمومية عن إقليم القاهرة الكبري، تحديد عدد 25 فقط من مسؤولي كل نادٍ لحضور المباراة.

موعد مباراة دياموند والمطرية

وتقام مباراة دياموند والمطرية على ملعب ستاد الشرطة رسميا الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وحضر محمود زكي رئيس نادي المطرية وهيثم هلال مدير عام النشاط الرياضي بنادي المطرية الاجتماع الأمني اليوم قبل مباراة دياموند.

كما أسفر الاجتماع الفني، عن التزام اللاعبين بالدخول مع حافلة الفريق وارتداء دياموند الزى الأصلي وتحمله إحضار سيارة الإسعاف بصفته صاحب الملعب.

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واتخذ نادي المطرية بقيادة محمود زكى، عدة قرارات بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره دياموند المقرر لها الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وعقد مجلس إدارة نادي المطرية، اجتماعا مع مدربى النادى ومدير النشاط الرياضى ومدير قطاع الناشئين ومدير الكرة للفريق الأول وبعض أعضاء الجمعية العمومية لبحث موقف النادى من المباراة الفاصلة لتحديد مقعد الجمعية العمومية باتحاد الكرة.

مطالب نادي المطرية قبل لقاء دياموند



1- التأكيد على المشاركة ولعب المباراة مع نادى دياموند

2- المطالبة بتكافؤ الفرص والعدالة قبل وأثناء المباراة

3️- المطالبة بطاقم تحكيم مصرى يحمل الشارة الدولية





وأكد محمود ذكى رئيس نادي المطرية خلال الاجتماع مع المدربين أنه يوجد إشكالية فى لائحة الاتحاد حيث يجب أن يذكر بها أنه فى حالة التساوى فى الجدارة الرياضية أن يذكر بند المباراة الفاصلة.



مباراة المطرية ودياموند



وكان نادي المطرية أعلن في وقت سابق تقديم مذكرة رسمية لـ اتحاد الكرة للاعتراض علي إقامة مباراة فاصلة مع فريق دياموند لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكان محمود زكى رئيس نادي المطرية عقد اجتماعا مع إسلام الحسيني المشرف العام على النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة وهيثم هلال مدير عام إدارة النشاط الرياضى لبحث خطاب اتحاد الكرة بخصوص إقامة مباراة بين نادى المطرية وفريق " دياموند " لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.







وكان اتحاد الكرة، قرر تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية بإقامة مباراة بين الفريقين.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية.



خطاب اتحاد الكرة للمطرية ودياموند

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.