النيابة تأمر بحجز المتهم بحرق كنترول الثانوية في سوهاج لحين استكمال التحريات

قررت النيابة العامة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج حجز المتهم الذى اشعل النيران فى غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهرى، وأسفر الحريق عن تلف جميع أوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم التحفظ على غرفة الكنترول من الشرطة

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق في غرفة كنترول معهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهرى، وأسفر الحريق عن تلف جميع إجابات اوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث دار السلام وإدارة البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وتبين كسر في قفل باب غرفة كنترول امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بالمعهد، واحتراق جميع أوراق إجابات الامتحانات.

وتم تشكيل فريق بحث ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة معلما بالمعهد يدعى ع. ع 46 عاما بسبب إحالته للشئون القانونية للتحقيق بسبب قيامه بتصحيح ورقة إجابة اللغة العربية لأحد الطلاب خطأ بسبب خلافاته مع ولى أمر الطالب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم لحين استكمال تحريات المباحث في الواقعة، واستدعاء جميع أعضاء كنترول بالمعهد وشيخ المعهد والعامل النبطشى بالمعهد أثناء الواقعة لاسماع أقوالهم

يذكر أنه شب حريق هائل في غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهري، وأسفر الحريق عن تلف جميع أوراق إجابات طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد، وتمت السيطرة على الحريق والتحفظ على غرفة الكنترول من الشرطة والنيابة العامة.