انتشال جثة شاب وطفلة غرقا بشاطئ العجمي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الغطاسين المتطوعين وغواصي الخير، من انتشال جثة شاب وطفلة غرقا بشواطئ العجمي غرب المدينة بعد نزولهم مياه البحر مع بداية الليل.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وشواطئ العجمي بغرق شاب بشاطئ أبو يوسف ٢، كما جرى تلقي بلاغا آخر بغرق طفلة بشاطىء فاميلى بيتش.

الشاب الغريق

Advertisements

توجهت قوات الإنقاذ النهري وقوة امنية رفقة مسئولي الشواطئ، وتبين غرق كرم زكريا جاد سعد 24 عاما، من محافظة القاهرة مدينة الخصوص، ونزل في حدود الساعة الثامنة مساء بشاطئ أبو يوسف ٢، وجرى انتشال الجثمان بعد البحث عنه بالقرب من منطقة غرقها.

غرق طفلة

كما توجهت قوات الإنقاذ النهري والغطاسين المتطوعين وقوة امنية الي شاطئ فاميلي بيتش الشرقي، وتبين غرق وفاء سالم محمد احمد احمد، ٩ سنوات، من محافظة البحيرة مركز ابو المطامير، ونزلت لمياه البحر في حدود الساعة 7:15 مساء فاملى بيتش الشرقي، جرى البحث عنها وانتشال جثتها بشاطئ فاميلي بيتش الغربى.

تحررت المحاضر اللازمة بواقعتي الغرق، واحيلت للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، وأمرت النيابة بتسليم الجثث لذويهم وسرعة تحريات المباحث حول أسباب الغرق.