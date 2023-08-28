ضبط المتهم بحرق كنترول أولاد يحيى للثانوية الأزهرية في سوهاج
تمكنت مباحث دار السلام بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط المتسبب في احتراق غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهرى والذى أسفر الحريق عن تلف جميع أوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية وتم التحفظ على غرفة كنترول من الشرطة والنيابة العامة.
وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق في غرفة كنترول معهد بنين أولاد يحيى الإعدادي الثانوي الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع إجابات أوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث دار السلام وإدارة البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وتبين كسر في قفل باب غرفة كنترول امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بالمعهد واحتراق جميع أوراق اجابات الامتحانات.
وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة معلم بالمعهد يدعى ع. ع 46 عاما معلم بالمعهد بسبب إحالته للشئون القانونية للتحقيق بسبب قيامه بتصحيح ورقة إجابة اللغة العربية لأحد الطلاب خطأ بسبب خلافاته مع ولى أمر الطالب.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة.
يذكر أن شب حريق هائل في غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع أوراق إجابات طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد وتمت السيطرة على الحريق والتحفظ على غرفة الكنترول من الشرطة والنيابة العامة.
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