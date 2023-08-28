الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط المتهم بحرق كنترول أولاد يحيى للثانوية الأزهرية في سوهاج

معهد بنين أولاد يحى،
معهد بنين أولاد يحى، فيتو

تمكنت مباحث دار السلام بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع الأمن العام من ضبط المتسبب في احتراق غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهرى والذى أسفر الحريق عن تلف جميع أوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية وتم التحفظ على غرفة كنترول من الشرطة والنيابة العامة.

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق في غرفة كنترول معهد بنين أولاد يحيى الإعدادي الثانوي الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع إجابات أوراق طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد.

Advertisements

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث دار السلام وإدارة البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وتبين كسر في قفل باب غرفة كنترول امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بالمعهد واحتراق جميع أوراق اجابات الامتحانات. 

وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة معلم بالمعهد يدعى ع. ع 46 عاما معلم بالمعهد بسبب إحالته للشئون القانونية للتحقيق بسبب قيامه بتصحيح ورقة إجابة اللغة العربية لأحد الطلاب خطأ بسبب خلافاته مع ولى أمر الطالب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة.

يذكر أن شب حريق هائل في غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحيى الإعدادى الثانوى الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع أوراق إجابات طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد وتمت السيطرة على الحريق والتحفظ على غرفة الكنترول من الشرطة والنيابة العامة.

رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال إنشاء وتجهيز مقر مركز خدمة ذوي الإعاقة

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة البحث الجنائى الثانوية الأزهرية مباحث دار السلام مركز شرطة دارالسلام مدير أمن سوهاج

مواد متعلقة

3 أشخاص يعذبون عاملا حتى الموت في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

تفاصيل الاستعداد لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون

ضبط 3 هاربين من 572 حكما قضائيا متنوعا فى سوهاج وكفر الشيخ والقاهرة

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

عامر حسين يضع تصورا عن نظام الدوري، ومفاجأة في تطبيقه

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية