الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

حريق يلتهم كنترول الثانوية الأزهرية وإجابات أوراق معهد بنين أولاد يحيى بسوهاج

معهد بنين أولاد يحيى،فيتو
معهد بنين أولاد يحيى،فيتو

شب حريق هائل في غرفة كنترول امتحانات النقل بمعهد بنين أولاد يحىى الإعدادى الثانوى الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع أوراق إجابات طلاب النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعهد وتم السيطرة على الحريق والتحفظ على غرفة الكنترول من الشرطة والنيابة العامة وجارى التحقيق فى الواقعة لمعرفة أسباب الحريق.

 

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بنشوب حريق في غرفة كنترول معهد بنين أولاد يحيى الإعدادي الثانوي الأزهري وأسفر الحريق عن تلف جميع اجابات أوراق الطلاب النقل للمرحلتين الاعدادية والثانوية  بالمعهد 

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وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة سيارة إطفاء أولاد يحيى وتم التحفظ على غرفة كنترول الامتحانات من الشرطة والنيابة العامة. 

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث دار السلام وادارة البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وتبين كسر فى قفل باب غرفة كنترول امتحانات النقل الإعدادي والثانوى بالمعهد واحتراق جميع أوراق اجابات الامتحانات وجارى تحديد مرتكبى الواقعة بعد سماع أقوال أعضاء الكنترول بالمعهد وفحص كاميرات المراقبة الموجودة خارج المعهد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة. 

 

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