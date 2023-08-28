الإثنين 28 أغسطس 2023
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منوعات

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

النيادي، فيتو
النيادي، فيتو

أعلن مكتب دبي الإعلامي عن قرب انتهاء مهمة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية، وعودته إلى الأرض في غضون أيام.

وكتب مكتب دبي الإعلامي، عبر منصة إكس: «أيام قليلة ويعود رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «أشهر أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب».

 

وصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

وفي 3 مارس الماضي، وصل النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، على متن كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة «سبيس إكس».

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والتحمت المركبة الفضائية، التي تحلق بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور، بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

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