الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

سلطان النيادي، فيتو
سلطان النيادي، فيتو

تلقى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أسئلة من متابعيه، وكشف في إجاباته عن أحد أبرز الأشياء المثيرة التي أدهشته على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي مقطع مصوّر نشره حساب مركز محمد بن راشد للفضاء MBR Space Centre على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تلقى النيادي سؤالا: "كيف كان يومك الأول على متن محطة الفضاء الدولية؟".

وأجاب رائد الفضاء الإماراتي: "كل شيء كان يحدث بسرعة كبيرة في اليوم الأول، وكنت مندهشا من رؤية 16 شروقا و16 غروبا في يوم واحد، ومع ذلك نحن نستخدم توقيت جرينتش للتكيف مع هذا التحدي".

Advertisements

وتابع: "وبعد 3 أو 4 أيام بدأت أتعود تدريجيا على الوضع، لكن في البداية كل شيء كان مثيرا للدهشة"، ثم أجاب عن سؤال آخر بشأن رياضته المفضلة بالفضاء.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية طوال 5 أشهر، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء عربيا، وقد باتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة، فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراغون الفضائية.

ومن أهم الإنجازات التي حققها النيادي خلال مهمته التاريخية خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين من "ناسا"، إذ امتدت المهمة لـ7 ساعات ودقيقة واحدة، وكان هدفها الأساسي إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

مهمة جديدة لسلطان النيادي في الفضاء (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استكشاف الفضاء الفضاء الدولية رائد الفضاء الإماراتي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية مركز محمد بن راشد للفضاء

مواد متعلقة

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

مهمة جديدة لسلطان النيادي في الفضاء (صور)

سلطان النيادي يبدأ إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأدوية في الفضاء

سلطان النيادي يتواصل مع طلاب موريشيوس من الفضاء

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الأهلي، رساله غامضة لـ صلاح محسن عبر انستجرام

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

موقف سيد عبد الحفيظ من حضور احتفالية الأهلي

قناة عالمية جديدة تنقل الدوري السعودي

قراران جديدان من رئيس الوزراء، اعرف التفاصيل (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

المزيد

خدمات

المزيد

بدء توفر تطعيم الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2024 وارتفاع ثمنه لهذا السعر

بطريقة بسيطة، إزاي تحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية أون لاين (فيديو)

غلق صالة 1 في مطار القاهرة بسبب أعمال التطوير

الأحد المقبل فتح باب التنسيق الإلكتروني لهذه الفئات بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التواضع والخشوع، أمين الفتوى يوضح عبادات القلب وأهميتها في حياة الإنسان

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

المزيد
الجريدة الرسمية