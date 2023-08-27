عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، اليوم الأحد، صورة للعاصمة الفرنسية التقطها من على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتب النيادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «باريس.. عاصمة الأنوار».

وأضاف: «من الفضاء.. العاصمة الفرنسية على ضفتي نهر السين.. مدينة المعالم الجميلة من برج إيفل إلى شارع الشانزليزيه، ومتحف اللوفر».

وكان النيادي، قد نشر، أمس السبت، صورة ساحرة للعاصمة اللبنانية بيروت وكتب عليها: «يا ست الدنيا يا بيروت».

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وأضاف: «سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين».

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

وفي وقت سابق، تلقى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أسئلة من متابعيه، وكشف في إجاباته عن أحد أبرز الأشياء المثيرة التي أدهشته على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي مقطع مصوّر نشره حساب مركز محمد بن راشد للفضاء MBR Space Centre على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تلقى النيادي سؤالا: "كيف كان يومك الأول على متن محطة الفضاء الدولية؟".

وأجاب رائد الفضاء الإماراتي: "كل شيء كان يحدث بسرعة كبيرة في اليوم الأول، وكنت مندهشا من رؤية 16 شروقا و16 غروبا في يوم واحد، ومع ذلك نحن نستخدم توقيت جرينتش للتكيف مع هذا التحدي".

مجال استكشاف الفضاء

وتابع: "وبعد 3 أو 4 أيام بدأت أتعود تدريجيا على الوضع، لكن في البداية كل شيء كان مثيرا للدهشة"، ثم أجاب عن سؤال آخر بشأن رياضته المفضلة بالفضاء.

وحقق النيادي العديد من النجاحات خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية طوال 5 أشهر، ما يمثل علامة بارزة في مجال استكشاف الفضاء عربيا، وقد باتت مسؤولياته في محطة الفضاء الدولية واسعة ومتنوعة، فقد أجرى تجارب علمية، وأعمال صيانة، وساعد في نقل مركبة دراغون الفضائية.

ومن أهم الإنجازات التي حققها النيادي خلال مهمته التاريخية خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين من "ناسا"، إذ امتدت المهمة لـ7 ساعات ودقيقة واحدة، وكان هدفها الأساسي إنجاز سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تحقق بنجاح.

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