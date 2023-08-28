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رياضة

عمرو وردة يقترب من الدوري الإيراني بعد فسخ تعاقده مع الرجاء

عمرو وردة، فيتو
عمرو وردة، فيتو

فسخ نادي الرجاء المغربي، منذ أيام قليلة، التعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة بعد أقل من أسبوع على توقيع العقود وذلك لظروف صحية خاصة باللاعب.

وذكر ترانسفير ماركت الشهير بتسويق وانتقالات اللاعبين عن اقتراب اللاعب المصري وردة من الانتقال إلى الدوري الإيراني عبر بوابة نادي استقلال طهران، الفريق المعتاد على المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر ترانسفير ماركت أيضا عن وجود اتفاقات في الوقت الحالي بين إدارة الفريق الإيراني ووكيل اللاعب المصري.

 

 

 

الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

وأعلن نادي الرجاء المغربي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ “الارتباط بين النادي واللاعب المصري عمرو وردة ” بناء على طلبه.

وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ عمره 29 عامًا قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك “تم مساء (الأربعاء) فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا على طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية”.

 

وتابع “في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية”.

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واحتل الرجاء المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي ليبتعد عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

 

رحلة احتراف عمرو وردة

وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 ولعب لعدة أندية أبرزها باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، وكانت تجربته الأخيرة مع أبولون ليماسول القبرصي.

 

وخاض 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين وشارك في كأس العالم 2018، لكن لم ينضم للمنتخب منذ كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وخروجه من التشكيلة خلال البطولة.

 

غضب من تصرفات عمرو وردة

والثلاثاء، عبر نادي الرجاء الرياضي، عن استيائه من التصرفات التي بدرت عن لاعبه عمرو وردة، والذي طالب إدارة الفريق الأخضر بفسخ عقده، بعد 10 أيام فقط من توقيعه على العقود الرسمية.

 

رد قوي من الرجاء المغربي

وقال عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي للفريق المغربي لموقع “ترانسفير ميركاتو" المغربي إن ما قام به عمرو وردة هو تصرف غير مسئول ومسيء، حيث اعتبر نفسه أقوى من مؤسسة الرجاء الرياضي، وهذا أمر غير واقعي.


وأوضح الإبراهيمي، أن عمرو وردة مطالب بضرورة الانخراط في التدريب، وإلا سيتخذ النادي التدابير القانونية اللازمة، رغم أن اللاعب يزعم بأنه يعاني من مشاكل صحية.
 

وتابعت الصحيفة إن أزمة عمرو وردة بدأت عندما سافر اللاعب يوم الجمعة الماضي إلى اليونان، كما أخبر وكيل أعماله أنه يسعى لفسخ العقد مع نادي الرجاء الرياضي، لأسباب يعلمها وردة وحده حتى إن إدارة الفريق تفاجأت من حركة اللاعب.

 

وأكدت: تواصل اللاعب رفقة وكيل أعماله مع محامي تونسي لإيجاد صيغة لفسخ العقد بدون مقابل وإيجاد ثغرة قانونية، حيث اعتبر الدولي المصري نفسه غير مرتاح في المغرب وغير قادر على الاستئناس بالأجواء في الدار البيضاء.

 

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