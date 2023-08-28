حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببني حسن، بإزالة فورية أثناء قيام أحد المواطنين بإنشاء مبانٍ على مساحة 120 مترا بقرية بني حسن، بزراعة أعمدة حديدية، وتمت الإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقه المخالف، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وذلك في إطار تشديدات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لـ تعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعد على أراض زراعية، أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين وحفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

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تنفيذ الازالات فى المهد بالحسينية

وفي مركز الحسينية تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر بناحية السعدي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية وتطبيق القانون على المخالفين. هذا وقد أزالت رئاسة مركز ديرب نجم بالوحدة المحلية بالعصايد إزالة كلية قواعد خرسانية لعمل كافتيريا على مساحة (١٤ م) تقريبًا وتمت الإزالة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للمحافظين بضرورة اليقظة ، وعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

تنفيذ الازالات بمركز ابوحماد

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفك أعمدة دور ثاني علوي بعزبه أم غازي التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب علي مساحة 100 متر.كما قامت الوحدة المحلية بصان البحرية بفك شدة خشبية بعزبة نافع التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة ١٥٠ مترا وذلك تأكيدًا على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق تم إزالة 2عين مقابر بقرية مشتول القاضي بالوحدة المحلية ببيشة قايد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي مركز أبوحماد تم إزالة سور بالدبش فى المهد علي مساحة ١٥٠م بقرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة إزالة بمركز الابراهيمية شرقية

وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية لتنفيذ حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم - بكفر عوض حيث تمت إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع وتطبيق القانون على المخالفين.كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣

الوحدة المحلية بقرية صافور مركز ديرب نجم

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور بإزالة كلية في المهد لحالة تعد على مساحة قيراط بالبوص والسُده وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.كما تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة (٤م) وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ م بالمنحر بالإسدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية تم التصدي لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا بقرية العزيزية وتمت الإزالة على نفقة المخالف أ. ع. ا. واتخاذ الإجراءات القانونية.

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