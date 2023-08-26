إزالة أبنية مخالفة للقانون في الشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفك أعمدة دور ثاني علوي بعزبه أم غازي التابعة للوحدة المحلية بسماكين الغرب علي مساحة 100 متر.

كما قامت الوحدة المحلية بصان البحرية بفك شده خشبية بعزبه نافع التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة ١٥٠ متر وذلك تأكيدًا على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق تم ازاله 2عين مقابر بقرية مشتول القاضي بالوحدة المحلية ببيشه قايد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبوحماد تم إزالة سور بالدبش فى المهد علي مساحة ١٥٠م بقرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذا لذلك شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

حملة ازاله بمركز الابراهيمية شرقية

وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية لتنفيذ حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم - بكفر عوض حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع وتطبيق القانون على المخالفين.كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣

الوحدة المحلية بقرية صافور مركز ديرب نجم

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور بإزالة كلية في المهد لحالة تعد على مساحة قيراط بالبوص والسُده وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

كما تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ( ٤م ) وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ م بالمنحر بالإسدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية تم التصدي لتعدي على أرض زراعية على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا بقرية العزيزية وتمت الإزالة على نفقة المخالف أ. ع. ا. واتخاذ الإجراءات القانونية.

الوحدة المحلية بالناصرية التابعة لمركز الحسينية

هذا وقد وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 15 مترا بناحية مفارق المطار التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالناصرية بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بدون ترخيص بناحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة ( 5 ) مقابر على مساحة ٣٠ مترا خارج الحيز العمرانى بعزبة الياس التابعه للوحده المحليه بالجُديدة وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.