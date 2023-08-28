ديبروين وصلاح في الصدارة، تاريخ جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في العقد الأخير

انتهت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي أمس الأحد ، وتتصارع الأندية علي تحقيق لقب البطولة الأقوي من حيث دوريات الأندية في العالم، وكذلك يتنافس اللاعبون للصراع علي لقب اللاعب الأفضل خلال بطولة الدوري.

وفي التقرير التالي تعرض فيتو قائمة اللاعبين الفائزين بلقب الأفضل في البريميرليج في الفترة من عام 2013 إلي 2023.

قائمة اللاعبين الفائزين بلقب الأفضل في البريميرليج في السنوات العشر الأخيرة

2013 الويلزي جاريث بيل (توتنهام ).

2014 الأوروجوياني سواريز (ليفربول).

2015 البلجيكي هازارد (تشيلسي).

2016 الجزائري رياض محرز (ليسترسيتي).

2017 الفرنسي نجواو كانتي (تشيلسي).

2018 المصري محمد صلاح (ليفربول).

2019 الهولندي فان دايك (ليفربول).

2020 البلجيكي ديبروين (مان سيتي).

2021 البلجيكي ديبروين (مان سيتي).

2022 المصري محمد صلاح (ليفربول).

2023 النرويجي هالاند (مان سيتي).

ليفربول يفوز علي نيوكاسل يونايتد

خطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

Advertisements

سجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل في الدقيقة 25، وتعرض فان دايك مدافع ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 28 بعد عرقلة إيزاك مهاجم نيوكاسل المنفرد بالمرمى.

وتعادل داروين نونيز لفريق ليفربول في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+3 أضاف نونيز هدفا ثانيا من صنعة محمد صلاح.

أرسنال يتعادل أمام فولهام

تعادل فريق أرسنال أمام فولهام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من البريميرليج على ملعب الإمارات معقل فريق الجانرز، وبهذا التعادل وصل فريق أرسنال للنقطة 7

خطف فولهام هدف مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق بيريرا ومنذ الهدف وتراجع عناصر لاعبو فولهام الي الدفاع وتملك لاعبو ارسنال الكرة طوال مجريات الشوط الأول محاولين الوصول لمرمى فريق فولهام لكن دون جدوى وحاول المكسيكي خيمينيز مهاجم فولهام من خطف هدف ثاني لكن كرته علت العارضة.

مع بداية الشوط الثاني بحث فريق ارسنال عن العودة في النتيجة ولكن ظل دفاع فريق فولهام ثابت أمام هجمات الجانرز وفي الدقيقة 70 حصل ارسنال علي ركلة جزاء ترجمها ساكا إلي هدف في الدقيقة 70 ليسجل الجانرز هدف التعادل وعاد نيكتياه لتسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 72 وحصل ارتيتا مدرب ارسنال علي بطاقة صفراء بسبب اعتراضه علي الحكم وخطف بالينيا لصالح فريق فولهام هدف التعادل في الدقيقة 87 ليحصل لفولهام علي نقطة ثمينة.