بيطري الشرقية: حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية ) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك مضيفا أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 11) محضر مخالفة وضبط (١١7 كجم ) لحوم ودجاج مخالفة بيانها ( ١٥ كجم ) لحوم بقرى، ( ١٥ كجم ) لحوم جمسى،(٦٧.٥ كجم ) دواجن سحب عينات، (٥ كجم) لحوم مفرومة صالحة ولكن بدون بيانات، (٣.٥كجم) كبده مجهولة المصدر، (١١.٥كجم ) لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

هذا وقد أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٣ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٣١٤ ألفا و٩٤٧) رأس ماشية مابين تحصين (١٥٦ ألفا و١٩) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(١٥٨ ألفا و٩٢٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٥٣٥٥) رأس ماشية

زيارات ميدانية للقرى بجميع المراكز

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٢٧١) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.

لجان تحصين متنقلة لمنازل المربيين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه وتخفيفا على المواطنين فأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.