السيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة، ورشة عمل بيطري الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان ( الإنذار المبكر والترصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية والداجنة الوبائية والمشتركة ) بديوان عام المديرية وذلك بحضور الدكتور خالد فوزي مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة والدكتور فتحي عبد العال مدير عام الإدارة العامة للوقاية بالمديرية ومديري الإدارات الداخلية وأطباء قسم الابيدميولوجي بجميع الإدارات الخارجية وعدد من العاملين بمديريتى الصحة والزراعة.وذلك بتعليمات جادو من الدكتور رئيس الهيئة العامة للطب البيطرى.

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ماجدة محمد عاطف قامت بإلقاء محاضرة

وقامت الدكتورة ماجدة محمد عاطف (مسئول الابيدميولوجي بالمديرية ) بإلقاء محاضرة عن أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر للأمراض والأوبئة للمساعدة في الاحتواء المسبق والاستجابة السريعة لمكافحة الأمراض الوبائية ووضع التدابير المطلوبة لمنع انتشار المرض أو إصابة الإنسان في حالة الأمراض المشتركة ( انفلونزا الطيور - البروسيلا الدرن .. ) ويتم ذلك من خلال المراقبة الوبائية والتحري والاستجابة السريعة والتشخيص المعملي كما تحدثت الدكتورة رحاب فاضل ( مسئول الكاهو بالمديرية ) عن أهمية عمل فريق الكاهو في رصد البؤر المرضية للأمراض العابرة للحدود بالقرى وتجميع معلومات وبائية عن القرى ) كثافة الحيوانات بأنواعها المختلفة - نظم التربية - عوامل الخطر وتوعية المربين من خلال المقابلات الجماعية بأهمية الذبح الآمن.

دور أطباء الابيدميولوجى والكاهوفى جمع المعاومات

أكد مدير المديرية علي أهمية دور أطباء الابيدميولوجي والكاهو في جمع المعلومات المطلوبة لعمل ترصد مبني على أساس علمي لتحديد الإجراءات التي لها الأولوية في التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية وتحديد معدل الإصابة وأسباب وعوامل الخطر ووضع الإستراتيجية المطلوبة لمكافحة المرض وتحديد أفضل الطرق للوقاية والعلاج حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة انتاجيتها وتوفير غذاء آمن وصحي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للوقاية من الأمراض من خلال رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتطوير مستوى الأداء للحفاظ على الصحة الحيوانية.

مدير مديرية الطب البيطرى

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (٢٤٥) لجنة خلال الأسبوعين الماضيين من الحملة بتحصين ( ٢٤٨ ألفا و١٣٩) رأس ماشية ما بين تحصين ( ١٢٥ ألفا و١٠٩ ) رؤوس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

التطعيم ضد حمى الوادى المتصدع

و(١٢٣ ألفا و٣٠ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٣٨٣٨) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٢٤٥) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات بلغ عددها (٢٤٥) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها