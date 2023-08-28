قررت النيابة العامة حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى فى الوايلى.

حبس صاحب محل للاتجار بالنقد الأجنبى فى الوايلى

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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