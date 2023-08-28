الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 73 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

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وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 269 قضية مواد مخدرة بإجمالى 293 متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,956 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (37,400 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,938 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,810 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,670 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,090 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (865 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت 223 جراما و2350 قرصا مخدرا.

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وتم ضبط 73 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهما و165 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 57828 حكما قضائيا متنوعا شملت (144) حكم جناية-  (17006) حكم حبس جزئى - (3213) حكم حبس مستأنف - (29667) حكم غرامة -  (7798) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية،ضموا 12 متهما، ارتكبوا (23) حادثا متنوعا، و32 متهما  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة و218 دراجة نارية مخالفة و14 دراجة نارية مبلغ بسرقتها و26536 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

 

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قطاع الأمن العام إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن قضايا الأسلحة النارية ضبط التشكيلات العصابية

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