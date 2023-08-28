الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

السيطرة على تسرب غاز في بولاق الدكرور

تسرب غاز فى دائرة
تسرب غاز فى دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور،فيتو

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالجيزة من  السيطرة على تسرب غاز بشارع محمد عبدالرازق من شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن بنطاق بولاق الدكرور، دون وقوع إصابات.

تسرب غاز فى دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور 

وكان غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بحدوث تسرب للغاز بشارع محمد عبدالرازق من شارع الثلاجة بمنطقة صفط اللبن بنطاق بولاق الدكرور.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة  وتمت السيطرة على تسرب الغاز ووضع عدد من سيارات الإطفاء فى حالة تمركز تحسبًا لحدوث أى طارئ، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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تسرب غاز بولاق الدكرور صفط اللبن مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة قوات الحماية المدنية

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