الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 1.2 طن دقيق و70 كيلو زيت طعام مدعم في الساحل والزيتون

ضبط دقيق مدعم،فيتو
ضبط دقيق مدعم،فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط مسئول عن مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت (700 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة). 

كما تم ضبط مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (500 كيلو جرام "دقيق " مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة).

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وتم ضبط مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت (70 كيلو جرام "زيت طعام" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره لتحقيق أرباح غير مشروعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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قسم شرطة الزيتون ة قسم شرطة الساحل مديرية أمن القاهرة الزيتون الساحل

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