المصري يجهز تأشيرة فخر الدين بن يوسف للسفر إلى المغرب

يجهز النادي المصري البورسعيدي التأشيرة الخاصة بلاعبه الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف للسفر الي دولة المغرب خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك من أجل اللحاق بمعسكر المصري البورسعيدي الحالي بالمغرب والذي يستمر حتى التاسع من سبتمبر القادم.

المصري يتعاقد مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، رأس حربة فريق بيراميدز بعقد يمتد لموسمين، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2025/2024.

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وضم المصري البورسعيدي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

وانهي كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع اللاعب ووكيله لمدة موسمين بعد جلسة عقدت بالساحل بناء على طلب المدير الفني علي ماهر ليدعم اللاعب التونسي صفوف الفريق البورسعيدي في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن فخر الدين بن يوسف والملقب "بالروج" والذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي الأول وكان ضمن قائمته لكأس العالم التي أقيمت بروسيا عام 2018، كان قد سبق له اللعب بصفوف فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يلعب لصفوف فريق ميتز الفرنسي ومنه لفريق الترجي التونسي الذي لعب له لثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي ليشد الرحال بعدها إلى مصر حيث لعب لصفوف الإسماعيلي قبل الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز.

تعرف على موعد التحاق إيزي ايميكا بمعسكر المصري بمراكش

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي والمتحدث الرسمي باسم المجلس أن الموافقة الأمنية لدخول المحترف النيجيري كريستيان ايزي ايميكا لمصر صدرت بالفعل تمهيدا لعودته لمصر.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري إلى أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة حيث سيتم فور وصوله استصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة المغربية بواسطة الجهاز الإداري للمصري وذلك حتى يمكن له اللحاق بمعسكر الفريق الأول للكرة بالمصري والمقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

المصري البرسعيدي

بعثة المصري في للمغرب

ووصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي السبت الماضي المغرب استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

ملابس فريق المصري

تسلم فريق المصري البورسعيدي أطقم الموسم الجديد، قبل التوجه إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي المصري تواصلت مع مسؤولي شركة الملابس القطرية لاستعجال وصول شحنة ملابس الموسم الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق بالمغرب.

وكانت جماهير النادي المصري قد أبدت ضيقها الشديد من تقديم الصفقات الجديدة بنفس قميص الموسم الماضى، كما أن فريق الكرة لم يبدأ فترة الإعداد بأى ملابس جديدة وارتدى اللاعبون والجهاز الفني ملابس الموسم الماضي.

صفقات النادي المصري

وكان مسئولو النادي المصري أعلنوا التعاقد مع ثمانية لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البورسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.