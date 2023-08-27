اليوم، المصري يبدأ أولى تدريباته بمعسكر المغرب

يبدأ اليوم الأحد فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق أولى تدريباته بمعسكره الحالي بمدينة مراكش بدولة المغرب استعدادا للموسم الجديد.

وخاض فريق المصري مران خفيف أمس السبت بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته بمدينة مراكش المغربية.

بعثة المصري في طريقها للمغرب

ووصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ؟ أمس السبت المغرب استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارًا من أمس السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

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بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

المصري يتعاقد مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، رأس حربة فريق بيراميدز بعقد يمتد لموسمين، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2025/2024.

وضم المصري البورسعيدي فخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

وانهي كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع اللاعب ووكيله لمدة موسمين بعد جلسة عقدت بالساحل بناء على طلب المدير الفني علي ماهر ليدعم اللاعب التونسي صفوف الفريق البورسعيدي في المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن فخر الدين بن يوسف والملقب "بالروج" والذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي الأول وكان ضمن قائمته لكأس العالم التي أقيمت بروسيا عام 2018، كان قد سبق له اللعب بصفوف فريق الصفاقسي التونسي قبل أن يلعب لصفوف فريق ميتز الفرنسي ومنه لفريق الترجي التونسي الذي لعب له لثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي ليشد الرحال بعدها إلى مصر حيث لعب لصفوف الإسماعيلي قبل الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز.

فخر الدين بن يوسف

فخر الدين بن يوسف

وقال فخر الدين بن يوسف في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيسبوك: "سعيد للغاية بوجودي هنا أتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير أرجو أن تعود الجماهير المصرية للملاعب كما كانت من قبل".

وتابع: "وجود الجمهور في ظهر اللاعبين أمر جيد، نتمنى أن نسعدهم بالأداء والنتائج في الموسم المقبل، وهم يعرفون ما لهم وما عليهم".

وعن كواليس انضمامه للمصري قال بن يوسف أكد أنه استجاب للعرض في يومين: "تلقيت اتصالات من عدة أندية لكن بعد وصول عرض رسمي من المصري لم أستغرق وقتا طويلا وحضرت بعد يومين فقط لإتمام الأمر".

وأضاف: "في الدوري المصري يجب أن تحسب لكل المباريات، ويجب التركيز أمام الفرق الكبيرة وغيرها لاعبي المصري الجدد لهم قيمة كبيرة، فضلا عن الموجودين في الفريق الذين قدموا أداء مميزا في الموسم الماضي المدير الفني أيضا من بين الأفضل في مصر، وهدفنا تقديم موسم يليق بأسماء اللاعبين الموجودين واسم المصري".

ملابس فريق المصري

تسلم فريق المصري البورسعيدي أطقم الموسم الجديد، قبل التوجه إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي المصري تواصلت مع مسؤولي شركة الملابس القطرية لاستعجال وصول شحنة ملابس الموسم الجديد قبل انطلاق معسكر الفريق بالمغرب.

وكانت جماهير النادي المصري قد أبدت ضيقها الشديد من تقديم الصفقات الجديدة بنفس قميص الموسم الماضى، كما أن فريق الكرة لم يبدأ فترة الإعداد بأى ملابس جديدة وارتدى اللاعبون والجهاز الفني ملابس الموسم الماضي.

صفقات النادي المصري

وكان مسئولو النادي المصري أعلنوا التعاقد مع ثمانية لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب وفخر الدين بن يوسف في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البورسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

العيادة الطبية الخاصة للمصري

وأتم الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بـ النادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق وذلك بعد أن أتمت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية وأجهزة الليزر عالي الجودة بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية الأخرى.

جاء ذلك بدعم وتمويل شخصي من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

قائمة الراحلين عن المصري

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية استغناء النادي المصري عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على الرؤية الفنية لعلي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق المصري البورسعيدي ثمانية لاعبين ما بين استغناء وانتهاء عقود وانتهاء إعارة.

ورحل الثنائي فريد شوقي وإسلام أبو سليمة بعد فسخ التعاقد معهما بالتراضي، وكان قد عاد إلى المصري بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الماضي كما رحل إسلام المزين إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية كما رحل رجب عمران ومحمد الفيومي وعبده يحيى بعد انتهاء إعارتهم وزياد كمال ومحمد جريندو لعدم التجديد لهما.