صفقة إنجليزية للاتفاق للمنافسة على الدوري السعودي

الدوري السعودي، كشف الصحفي الشهير سانتي أوانا، أن نادي الاتفاق يقترب من حسم صفقة لاعب وست هام الإنجليزي ميكيل أنطونيو، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وحقق الاتفاق فوزين في أولى مباراتين بمسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024"، على حساب النصر بنتيجة (2-1)، والحزم (2-0)، بينما تعادل إيجابيا بهدف لكل فريق أمام الخليج، في الجولة الثالثة.

ويريد جيرارد التعاقد مع مهاجم بمستوى عالي من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي، حيث أنه من المتوقع وجود منافسة شرسة حتى الجولة الأخير

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ويسعى فريق الاتفاق إلى حسم أكثر من صفقة، قبل نهاية الميركاتو الحالي، من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 7 نقاط، خلف كل من الاتحاد والأهلي.

ويلتقي فريق الهلال السعودى مع الاتفاق، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال السعودي يتفوق علي الاتفاق في تاريخ المواجهات

ويتسلح الهلال السعودي بسجل مميز أمام الاتفاق في دوري المحترفين،بعدما نجح أزرق العاصمة في تحقيق 18 فوزا مقابل 6 تعادلات وهزيمتين.

ويعود الانتصار الوحيد الذي حققه الاتفاق على الهلال في الرياض إلى سبتمبر 2016 حين انتصر 2-1 على استاد الملك فهد الدولي.

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ويملك الاتفاق فوزين على الهلال في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، الأول بالرياض موسم 2016، والثاني بالدمام موسم 2018.

موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق

وتطلق صافرة مباراة الهلال ضد الاتفاق فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.

ترتيب الهلال السعودي والاتفاق

ويدخل الهلال مباراة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وحقق الهلال السعودي الفوز أمام أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام الفيحاء بالجولة الثانية، ثم حقق الفوز على الرائد برباعية دون مقابل بالجولة الثالثة.

بينما يحتل الاتفاق، بقيادة مدربه ستيفن جيرارد، المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024، بعد رفعه رصيده إلى 7 نقاط، حيث حقق الفوز فى أول جولتين من البطولة على النصر والحزم ثم التعادل مع الخليج 1-1 في الجولة الثالثة.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بـ "258.95 مليون يورو" بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، وذلك بعد الصفقات القوية التي ضمها مؤخرًا والتي يعد أبرزها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأبرم الهلال 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم:"ياسين بونو، كاليدو كوليبالي، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، نيمار دا سيلفا، ألكسندر ميتروفيتش، حسان تمبكتي".

يسابق الجهاز الطبي لنادي الهلال الزمن، من أجل تجهيز المصابين قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

عودة القوة الضاربة للهلال

وتنفس مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس، بمشاركة النجم البرازيلي نيمار في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يعود ويكمل برنامجه التأهيلي.

وطالب جيسوس من الجهاز الطبي والمعد البدني، بسرعة تجهيز النجم البرازيلي لمواجهة الاتحاد، المقررة بعد 5 أيام.

وتلقى مدرب الهلال، أنباء سارة بعد إعلان تعافي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من الإصابة التي أبعدته عن مواجهات الزعيم الثلاث في الدوري أمام أبها، الفيحاء والرائد.

ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودة اللاعب السنغالي، حيث سيكون جاهزا لمباراة الاتحاد، لكن لا يرغب جيسوس في الزج باللاعب خلال مباراة الاتفاق اليوم الإثنين، حتى تكتمل لياقته.

وعانى كوليبالي من تمزُّق في عضلة الفخذ الخلفية، في مواجهة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر قبل أسبوعين.

وفي ذات السياق تجاوز قائد الفريق سلمان الفرج، إصابة عظمة الساق التي داهمته خلال مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، 29 أبريل الماضي، في ذهاب نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا.

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