الدوري السعودي، الهلال يجهز القوة الضاربة لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد

الدوري السعودي، يسابق الجهاز الطبي لنادي الهلال الزمن، من أجل تجهيز المصابين قبل مواجهة الاتحاد المرتقبة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

عودة القوة الضاربة للهلال

وتنفس مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس، بمشاركة النجم البرازيلي نيمار في جزء من التدريبات الجماعية، قبل أن يعود ويكمل برنامجه التأهيلي.

وطالب جيسوس من الجهاز الطبي والمعد البدني، بسرعة تجهيز النجم البرازيلي لمواجهة الاتحاد، المقررة بعد 5 أيام.

Advertisements

وتلقى مدرب الهلال، أنباء سارة بعد إعلان تعافي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من الإصابة التي أبعدته عن مواجهات الزعيم الثلاث في الدوري أمام أبها، الفيحاء والرائد.

ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودة اللاعب السنغالي، حيث سيكون جاهزا لمباراة الاتحاد، لكن لا يرغب جيسوس في الزج باللاعب خلال مباراة الاتفاق غدا الإثنين، حتى تكتمل لياقته.

وعانى كوليبالي من تمزُّق في عضلة الفخذ الخلفية، في مواجهة نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر قبل أسبوعين.

وفي ذات السياق تجاوز قائد الفريق سلمان الفرج، إصابة عظمة الساق التي داهمته خلال مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، 29 أبريل الماضي، في ذهاب نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا.

صفقة نيمار

وكان الهلال السعودي قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض الجمعة الماضية، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، لحضور حفل تقديمه للجماهير.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.