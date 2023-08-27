الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

جيرارد أمام اختبار حقيقي في الدوري السعودي ضد الهلال

الاتفاق السعودي،
الاتفاق السعودي، فيتو

يخوض الاتفاق بقيادة المدير الفني ستيفن جيرارد أول اختبار حقيقي لقدرته على منافسة أندية القمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حين يزور الهلال بعد غد الإثنين.

الاتفاق ضد الهلال 

وبدأ الاتفاق الموسم بقوة مع مدربه الإنجليزي وقائد ليفربول السابق بالفوز في أول مباراتين على النصر، وصيف البطل، والحزم لكنه تعثر في المباراة الثالثة بالتعادل 1-1 مع الخليج.

ويملك الهلال سبع نقاط مثل الاتفاق، لكن شكواه الهجومية تلاشت بانضمام المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي ترك بصمة فورية بهز الشباك في الفوز الكبير 4-0 على الرائد الخميس الماضي.

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كما شارك نجمه البرازيلي نيمار في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ انضمامه من باريس سان جيرمان، لكنه بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي من إصابة.

واسترد الاتفاق لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون في المباراة الأخيرة بعد غيابه عن لقاء سابق للمرض، فيما سيفقد الهلال جهود لاعب الوسط البارز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عقب طرده في آخر مباراة.

وقال جيرارد عن مواجهة أكثر الفرق تتويجًا بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا: "هذه المباراة لا تستند على التاريخ وإنما الأداء في الملعب هو الفيصل".

وتابع: "نعلم جيدًا أن الهلال فريق قوي ولتحديد مصيرنا في هذه المباراة إما نستسلم أو نقاتل من أجل الدفاع عن فرصنا".

وكان الهلال السعودي قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم، وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض الجمعة الماضية، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، لحضور حفل تقديمه للجماهير.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي. 

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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الهلال السعودي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي هندرسون

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