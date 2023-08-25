الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

قرار حاسم من الهلال السعودي لإنقاذ نيمار من الإصابة

البرازيلي نيمار جونيور
البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، وضع الهلال السعودي خطة عاجلة لإنقاذ البرازيلي نيمار نجم الفريق الجديد، من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة لعبه في باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني البرازيلي نيمار جونيور، نجم نادي الهلال السعودي الجديد من تبعات الإصابة التي لحقت به قبل الانتقال إلى الزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي والتي تغيبه لعدة مبارايات قادمة.

وكشفت صحيفة "semana" الكولومبية إلى قرار الهلال السعودي بتكليف الطبيب الكولومبي خوان دافيد بينيا بمتابعة حالة نيمار الصحية، حيث سيعمل الطبيب الكولومبي على متابعة نيمار صحيًا ومراقبة الفحوصات الطبية والبرنامج البدني الخاص به مع الهلال.

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إصابة البرازيلي نيمار جونيور

وكشف خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن نيمار سيغيب عدة أيام عن الفريق.

وقال خيسوس: نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا كثيرًا، لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، ولم تتحدد مدة غيابه حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعاؤه للمنتخب.

وتابع: "عملنا كل شيء ممكن داخل الملعب، لكن لم نستغل الفرص يجب أن نوجد حلول أكثر في المستقبل".

ويواصل: "سنتحسن هجوميًا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم لنا نيمار، وكذلك المهاجم ميتروفيتش، وخلقنا فرص كثيرة، واستحوذنا على اللعب، لكن لم نتعامل معها بالجودة المطلوبة".

 

وكان الهلال السعودي قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال حفل أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور 60 ألف متفرج.

وشهد الحفل تقديم الصفقات الجديدة للزعيم وعلى رأسهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من باريس سان جيرمان وياسين بونو والبرازيلي مالكوم.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نيمار وصل الرياض الجمعة الماضية، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، لحضور حفل تقديمه للجماهير.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي. 

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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