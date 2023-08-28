الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط مخدرات وأسلحة نارية غير مرخصة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية

ضبط كميات من المواد
ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط  أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز أشمون وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام - 27 لفافة من مخدر البانجو - بندقية آلية - عدد من الطلقات).
 

ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية  بالمنوفية
 

ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنوفية

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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يأتى ذلك  فـى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات

وعلى جانب آخر، رصدت  أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمنًا تواجد مركبة "توك توك"بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.


 بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته اعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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