الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة أبواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين بالقاهرة

مباحث القاهرة تضبط
مباحث القاهرة تضبط 3 تشكيلات عصابية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة أبواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين  فى منشأة ناصر والبساتين 

 

مباحث القاهرة تضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة ابواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين 
مباحث القاهرة تضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة ابواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين 


ضبط شخصين حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف".

 

 ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب المواطنين فى البساتين

وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة أخرتين، وتصرفهما فىالمسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات. 

Advertisements


كما ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة) وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بعقار بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق".

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات المستولى عليها الخاصة به واتهمه بالسرقة.

الأمن العام يشن حملة أمنية بدمياط وأسوان ويضبط 12 قضية مخدرات

عامل يقتل سائقا لسرقة توك توك فى الإسكندرية

تشكيل عصابى لسرقة أبواب المقابر منشأة ناصر  
وضبط 5 أشخاص -  يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزتهم 3 أسلحة أبيض "كتر"، عتلة حديدية لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب 6  وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة  الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان). 

كما ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "النقل" بإستخدام أوناش لنقل السيارات.

 وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ع، كما أضاف أحدهم بقيامه بالتواصل مع إحدى المكاتب لنقل السيارات وادعى بكونه مالك تلك السيارات وطلب نقل السيارتين عقب حضور الونش وقدم عقود بيع ابتدائية للسيارتين بإسمه لإيهامهم بملكيته لهما، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارتين لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سرقة حقائب المواطنين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سرقة أبواب المقابر مديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى لسرقة مواطنى البساتين

مواد متعلقة

الأمن العام يشن حملة أمنية بدمياط وأسوان ويضبط 12 قضية مخدرات

عامل يقتل سائقا لسرقة توك توك فى الإسكندرية

رجل تنكر في زي منتقبة، ضبط مرتكبى السطو على محل مصوغات بالإسماعيلية

3 أشخاص يعذبون عاملا حتى الموت في سوهاج بسبب خلافات الجيرة

ضبط تاجر جمع كمية من السلع التموينية المدعمة والمهربة داخل مخزن بأسيوط

تحرير 2772 مخالفة الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، إسماعيلية الصحراوي وكوبري القبة ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة بالجيزة والمنوفية

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

عامر حسين يضع تصورا عن نظام الدوري، ومفاجأة في تطبيقه

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية