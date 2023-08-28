ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة أبواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة أبواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين فى منشأة ناصر والبساتين

مباحث القاهرة تضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة ابواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين

مباحث القاهرة تضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة ابواب المقابر والسيارات وحقائب المواطنين



ضبط شخصين حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف".

ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب المواطنين فى البساتين

وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة أخرتين، وتصرفهما فىالمسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.

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كما ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة) وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بعقار بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق".

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات المستولى عليها الخاصة به واتهمه بالسرقة.

تشكيل عصابى لسرقة أبواب المقابر منشأة ناصر

وضبط 5 أشخاص - يقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزتهم 3 أسلحة أبيض "كتر"، عتلة حديدية لقيامهم بسرقة باب حديدى من أحد المقابر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم السرقة بأسلوب "الفك" وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر وأنهم وراء إرتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط كافة الأبواب الحديدية المستولى عليها لدى عملائهم "سئ النية" (شخصين - مقيمان بذات العنوان).



كما ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "النقل" بإستخدام أوناش لنقل السيارات.

وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ع، كما أضاف أحدهم بقيامه بالتواصل مع إحدى المكاتب لنقل السيارات وادعى بكونه مالك تلك السيارات وطلب نقل السيارتين عقب حضور الونش وقدم عقود بيع ابتدائية للسيارتين بإسمه لإيهامهم بملكيته لهما، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارتين لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.