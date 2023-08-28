الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية فى البحر الأحمر

ضبط عصابة سرقة خزينة
ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية، فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة فى مدينة سفاجا وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص زوجة مالك الشقة).

ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية

ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية فى البحر الأحمر 

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).

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 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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مديرية أمن البحر الأحمر قطاع الأمن العام ضبط عصابة سرقة خزينة مدينة سفاجا عصابة سفاجا

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