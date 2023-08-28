تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من داخل شقة فى مدينة سفاجا وبداخلها (مبلغ مالى - سلسلة ذهبية - جواز سفر خاص زوجة مالك الشقة).

ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية

ضبط عصابة سرقة خزينة بداخلها أموال ومشغولات ذهبية فى البحر الأحمر

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بسرقة (جهاز "لاب توب" - 3 هواتف محمولة - سماعة صغيرة الحجم - سماعة لاسلكية - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

