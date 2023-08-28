حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة حيازة والاتجار في المواد المخدرة بالجيزة والمنوفية

قررت النيابة العامة حبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، في محافظتي الجيزة والمنوفية.

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بالاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس –77 قطعة من الأدوات التي تستخدم في تعاطي مادة الآيس المخدر –سيارة ملاكي "مستأجرة" – مبلغ مالي).



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وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية –1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدرى الهيروين والبانجو –سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

