وزير التموين يكشف أرصدة السلع الأساسية.. مخزون القمح يكفي 4.6 شهر.. وشراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا باحتياطي 6 أشهر

مخزون السلع التموينية، استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن لدينا مخزونًا من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، والذي يعدُ رصيدًا جيدًا.

لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا

وأضاف وزير التموين أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حاليًا احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل لنحو 6 أشهر من زيت التموين، هذا بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.

رئيس الوزراء ووزير التموين، فيتو

الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير

وأضاف الوزير أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، كما تتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسمًا مبشرًا، مضيفًا أنه فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.

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جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين

واجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة، تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من وجود رصيد مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

علي المصيلحي: زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين

وشدد وزير التموين على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُسهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.

كما أكد الدكتور علي المصيلحي المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين السلع الأساسية

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى الخطوة المهمة في هذا الإطار، حيث تم أمس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعًا على مستوى الجمهورية، يتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المُستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية.

الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي لهذا العام

وتطرق وزير التموين خلال الاجتماع، إلى الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي لهذا العام، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.