وزير التموين يوضح حقيقة رفع سلعة الأرز من قائمة السلع التموينية الأساسية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن لدينا احتياطي استيراتيجي من سلعة الأرز 3.3 شهر، وخلال 15 يوما يبدأ موسم الحصاد الجديد.

قيمة دعم الفرد من السلع التموينية

وأضاف وزير التموين في تصريحات صحفية له أن قيمة دعم الفرد 50 جنيها، يمكن صرف بها زجاجة زيت بسعر 30 جنيها، وكيس سكر بسعر 12.5 جنيه، ويمكن استكمال باقي مبلغ الدعم بكيس مكرونة على سبيل المثال.

أسعار الأرز على بطاقات التموين

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وأضاف، أما إذا أراد المواطن الحصول على سلعة الأرز، فأصبح سعر الأرز 12.5 جنيه على بطاقات التموين غير متاح، ولكن يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للأرز المصري، و20 جنيها للأرز الهندي، لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع وزير التموين، لدينا مساحة الأرض المنزرعة 1.6 مليون فدان، ونحن نحتاج ما بين 1.2 مليون فدان إلى 1.3 مليون فدان أرز، وبالتالي هناك فائض تقريبا 400 ألف فدان، مؤكدا استمرار تصدير الأرز للخارج.

وأوضح وزير التموين إلزام كافة الشركات والمنشآت المتعاملـة في الأرز الحـر غيـر المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار الوزارة ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كما ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنـوان جهـة التعبئة- الوزن الصافي- سعر البيع للمستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).

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كما يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

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ويحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار..

ضوابط صرف السلع التموينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 14 لسنة 2023، لتجار التموين بشأن ضوابط صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية، وذلك بعد تحريك أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو الجاري.

نصيب الفرد من السلع التموينية

وتضمنت تعليمات وزير التموين نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات بعد ارتفاع أسعارها، والتي جاءت كالآتي:

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد وبحد اقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

صرف لكل فرد 1 كيلو سكر حسب احتياجه وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة التموينية الواحدة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد بها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة 4 أفراد فأكثر، أو يتم صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد ويتم صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

ويتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام الخاص بالمقررات التموينية.

ويوجد حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا 5 جنيهات، على أن يتم الصرف بحد أقصى 4 مرات فقط في الشهر.