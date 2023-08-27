التموين: الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير، إنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.





الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز

وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهرًا، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي.



نصيب الفرد من الدعم



وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

Advertisements



وأشار إلى أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و22 جنيه للكيلو.

معارض أهلا مدارس

وأعلن الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق معرض اهلا مدارس الرئيسى في سبتمبر المقبل.



وأضاف أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق المعرض، حيث من المقرر اقامته بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة، بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.



وأشار إلى انه سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية كذلك إنشاء فروع للمعارض فى المحافظات.



جاء ذلك على هامش تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.



وبحضور عميد دكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية والدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لإقامة معارض اهلا مدارس بالمحافظات، استعدادا للموسم الدراسي الجديد.



معارض اهلا مدارس بالمحافظات

وأعلنت وزارة التموين انطلاق أول معارض لأهلا مدارس بمحافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة بالإضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

و أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة معرض أهلا مدارس في كل محافظة على مستوى الجمهورية، إضافة إلي مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام الي المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلى المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع كافة مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.