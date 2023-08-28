الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

أندية الليجا تواجه أزمة في البطولات الأوروبية بعد قبلة مونديال السيدات

مونديال السيدات
مونديال السيدات

كشفت تقارير صحفية أن الأندية الإسبانية المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم  تواجه كارثة تهدد استمرارها في المنافسات.

ويشارك الخماسي "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وسوسيداد وإشبيلية" هذا الموسم في دوري الأبطال، بينما سيلعب فياريال وريال بيتيس في الدوري الأوروبي، وأوساسونا بدوري المؤتمر.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، ندد أندرو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتدخل الحكومة لإقصاء الرئيس لويس روبياليس من منصبه.

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وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن كامبس يهدد الحكومة الإسبانية أمام الاتحاد الأوروبي، الذي يطالب دائما بحرية واستقلالية الاتحادات المحلية.

وهدد كامبس، الحكومة الإسبانية بأن في حالة إقالة روبياليس، سينتج عن ذلك استبعاد أندية الليجا من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب وجود تدخل حكومي.

وطلب كامبس من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل الآن للدفاع عن روبياليس.

فيفا يقرر إيقاف روبياليس يعد قبلة مونديال السيدات

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس "مؤقتًا" لمدة 90 يومًا.

ورفض روبياليس الاستقالة بعد تقبيل المهاجمة جيني إيرموسو عقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات على إنجلترا.

وأكد الفيفا "إيقاف لويس روبياليس مؤقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، وفتح الفيفا إجراءات تأديبية ضد روبياليس.

كما أمر الفيفا، روبياليس أو أي ممثل عن الاتحاد بالامتناع عن محاولة الاتصال بإيرموسو.

وكانت لجنة "فيفا" التأديبية أعلنت أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في الـ20 من أغسطس 2023.

وعقد روبياليس مؤتمرًا صحفيًّا بعد بيان فيفا رفض خلاله الاستقالة، وقال: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".

وشن عدد من نجوم الكرة الإسبانية هجوما عنيفا على لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث كتب ديفيد دي خيا حارس مرمى إسبانيا تعليقا على قرار رئيس الاتحاد الإسباني بعدم الاستقالة: "أذني تنزف"، فيما علّق إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا الأسبق: "عار على الآخرين".

 

وانضم بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس إلى قائمة المنتقدين مؤكدا أنه كان "مذعورًا" بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإسباني.

وشن هيكتور بيليرين مدافع أرسنال وبرشلونة السابق انتقادات إلى روبياليسعبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لا يعتقد النرجسيون أبدًا أنهم ارتكبوا خطأ، فهم قادرون على الكذب والتلاعب بالحقيقة وجعل الضحية مذنبًا من أجل الاحتفاظ بسلطتهم على الآخرين".

واقعة كأس العالم للسيدات

ومن ناجية أخرى، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على تصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورفضه الاستقالة من منصبه بعد واقعة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

وأفاد برشلونة في بيانه: "بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لـ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، يبدو أن التوضيحات التي قدمها روبياليس كانت كافية للأعضاء الحاضرين في المجلس الذين كانت لهم صلاحية التصديق عليه في منصبه، ومع ذلك يريد نادي برشلونة أن يوضح تمامًا أنه يعتبر التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني خلال الاحتفال بكأس العالم الذي فاز به المنتخب الإسباني للسيدات، غير مناسب على الإطلاق ومؤسف، وهذه حقائق نعتبرها مؤسفة".

وأتم برشلونة: "في مواجهة هذه الحقائق غير المبررة، يتعهد نادي برشلونة بمواصلة دعم الرياضة النسائية، وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عالم الرياضة والمجتمع بشكل عام، وضمان سلامة المرأة في الرياضة وإدانة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ينتهك مبادئنا وقوانيننا".

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