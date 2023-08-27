لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

أصدرت لاعبات منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، بيانًا لدعم نظيره الإسباني في مواجهة التصرفات "غير المقبولة" لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، في واقعة تقبيله للاعبة عقب التتويج بكأس العالم.

وفي بيان نشرته الصحافة البريطانية، أظهرت لاعبات المنتخب الإنجليزي للسيدات دعمهن لزميلاتهن في "لا روخا"، واعتبرن أن "مؤسسة متحيزة جنسيا وذكورية سمحت بوقوع أفعال غير مقبولة"، مؤكدة أن "الانتهاك ما هو إلا انتهاك، وجميعنا رأى الحقيقة".

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وأضاف البيان: "لا ينبغي التسامح مع سلوك أولئك الذين يعتقدون أنهم لا ينهزمون، ولا ينبغي أن يضطر أشخاص إلى الاقتناع باتخاذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال التحرش، ونحن جميعا معك، جينيفر إيرموسو، ومع المنتخب الإسباني بأكمله".

"كيس-جيت" (Kiss-gate)

من جانبها، أطلقت صحيفة (ديلي ميل) على الواقعة، وما أثارته من جدال اسم "كيس-جيت" (Kiss-gate)، وأبرزت على صفحتها الأولى دعم منتخب السيدات الإنجليزي لنظيره الإسباني، الذي أبدت لاعباته عزمهن على عدم العودة للعب لحين رحيل روبياليس عن منصبه.

وأعلنت لجنة الانضباط بـ"الفيفا"، عن إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس، مؤقتا عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بعد واقعة تقبيل لاعبة المنتخب جينيفر هيرموسو في نهائي كأس العالم للسيدات.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارا غريبًا باتخاذ إجراء قانوني ضد جينيفير هيرموسو لاعبة برشلونة ومنتخب لاروخا، على خلفية تصريحاتها بالأمس، بشأن قبلتها لرئيس الاتحاد لويس روبياليس.

روبياليس: لاعبة برشلونة أجبرتني على تقبيلها

وتحدث روبياليس أمام وسائل الإعلام، مؤكدا بأنه أجبر على قبلة هيرموسو، مشددا بأن اللاعبة جذبته نحوها ليجد نفسه مضطرا للتصرف بهذا الشكل.

وردت هيرموسو على تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني، بأنها رفضت قبلة روبياليس بالإضافة لبعض تصرفاته معها، وأن كل ما قاله بشأنها غير صحيح ولا يمكن التشكيك في رؤيتها لما يحدث.

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ورفض روبياليس الاستجابة لرغبة وزير الرياضة ورئيس الوزراء الإسباني، بالاستقالة من منصبه، خاصة بعد الهجوم العنيف الذي تعرض لها على مر الأيام الماضية.

فيما أكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي صباح السبت، أن قبلة روبياليس للاعبة جينفير هيرموسو لم تكن بالتراضي كما أعلن الرئيس روبيالس.

وأوضح البيان أن روبياليس لم يكذب في شرحه لتفاصيل ما حدث أمام الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، وأن اللاعبة هي المخطئة الأولى فيما حدث.

ويأتي قرار الاتحاد الإسباني، معارضا لتهديدات الحكومة الإسبانية، ممثلة في وزير الرياضة، باستبعاد روبياليس من منصبه ما لم يستقل برغبته.

السلوك "غير اللائق"

وهدد رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بأن روبياليس مهدد بالمنع من ممارسة أي عمل له علاقة بالرياضة لفترة ما بين عامين إلى 15 عاما، بسبب السلوك "غير اللائق".

وواصلت جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، التصعيد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب رفضه الاستقالة من منصبه بعد فضيحة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

وأصدرت لاعبة منتخب إسبانيا بيانًا نفت فيه الموافقة على قبلة رئيس الاتحاد الإسباني خلال التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد، كما هددت لاعبات منتخب إسبانيا بعدم الانضمام إلى منتخب بلادهن في حالة استمرار رئيس الاتحاد.

وعُقدت اليوم جمعية عمومية غير عادية في الاتحاد الإسباني، حيث رفض روبياليس تقديم استقالته، وأصر على سلامة موقفه، بل وأكد أن القبلة كانت بإذن من اللاعبة.

ارتباك خطاب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم

ولكن هيرموسو نفت الأمر، حيث قالت في بيان رسمي جماعي، رفقة باقي لاعبات المنتخب: "نتيجة للأحداث التي جرت صباح اليوم ونظرًا لارتباك الخطاب الذي ألقاه رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس مانويل روبياليس بيار، فإن لاعبات الفريق الأول، أبطال العالم مؤخرًا، دعمًا ومساندة لـ جنيفر هيرموسو، يريدون التعبير عن إدانتهم الحازمة والمدوية للسلوكيات التي تنتهك كرامة المرأة.

وأضافت لاعبات منتخب إسبانيا: "في ضوء التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، تريد جينيفر هيرموسو أن تنفي بشكل قاطع أنها وافقت على القبلة التي أعطاها إياها دون لويس مانويل روبياليس في نهائي كأس العالم".

وقالت هيرموسو ذاتها: "أريد أن أوضح، كما يظهر في الصور، أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها، وبالطبع لم أسع بأي حال من الأحوال إلى إثارة الرئيس، أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيك عن أن تكون هناك كلمات مختلقة لم أقلها، نريد التأكيد على أنه لا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بالحاجة إلى الرد على الصور القوية التي شاهدها العالم أجمع، وبالطبع، لا ينبغي لها أن تنخرط في مواقف غير توافقية.

واختتمت لاعبات منتخب إسبانيا البيان: "نريد أن نختتم هذا البيان بالمطالبة بتغييرات حقيقية، رياضية وهيكلية، تساعد المنتخب الوطني على مواصلة النمو، من أجل نقل هذا النجاح الكبير إلى الأجيال القادمة، حيث يملأنا الحزن أن مثل هذا الحدث غير المقبول ينجح في تشويه أعظم نجاح رياضي لكرة القدم النسائية الإسبانية، بعد كل ما حدث خلال كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات الموقعات على هذه الرسالة لن يعدن إلى المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون".

واقعة كأس العالم للسيدات

ومن ناحية أخرى، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على تصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورفضه الاستقالة من منصبه بعد واقعة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.