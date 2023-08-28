طرح عدد من المناقصات الخدمية بالمدن الجديدة

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - المشرف على مدينة ملوي الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق ( مياه – صرف صحي – ري - طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد 7 عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح تشغيل وصيانة وتأمين شبكات (مياه – صرف صحي - ري)، بالحي السكني الأول ومنطقة النوادي ومنطقة الخدمات الإقليمية والحي السكني الثاني ومنطقة 4 والمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ عملية تجهيز وحدة إطفاء لخدمة سكان المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – ملوي الجديدة )، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.



ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقريتين سياحيتين بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلتين في بناء مبنى دور أرضي ( خرسانات + مبان + أعمال نجارة)، وإنشاء حمام سباحة ( كامل التشطيب ) بحديقة فيلا، كما نص القرارات على إزالة التعديات عن مساحة 10 أفدنة تقريبًا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طريق أسفلتي للحد الشرقي لمدينة ملوي الجديدة، وتمتد ناحية غرب المدينة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدى عليها، وذلك بدون سند من القانون أو بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



كما نصت القرارات على أن يتولى جهازا (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة ملوي الجديدة ) بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات على المخالفات بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة بالمدينة، لرفع الإشغالات وظاهرة الباعة الجائلين ومواجهة العشوائية، موضحًا أن آخر حملة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين تعدٍ من أصحاب المحال على ممرات المشاة، ومصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وذلك بمراكز خدمات قطاع شرق، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة " شيشة " لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة، بجانب عدم التهاون مع الظواهر العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن اللجنة المختصة بأعمال المرور الدورى للتصدي لأى تعديات على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة واسترداد حق الدولة، قامت بشن حملة أسفرت عن ضبط 28 وصلة مياه خلسة بالحي الأول، حيث تم فصل المرافق وتطبيق الغرامات طبقًا لقواعد التشغيل واستكمال الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل لحين توفيق الأوضاع.