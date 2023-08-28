وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدن أخرى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – ملوي الجديدة )، مؤكدًا ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.



ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقريتين سياحيتين بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلتين في بناء مبنى دور أرضي ( خرسانات + مبان + أعمال نجارة)، وإنشاء حمام سباحة ( كامل التشطيب ) بحديقة فيلا، كما نص القرارات على إزالة التعديات عن مساحة 10 أفدنة تقريبًا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طريق أسفلتي للحد الشرقي لمدينة ملوي الجديدة، وتمتد ناحية غرب المدينة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدى عليها، وذلك بدون سند من القانون أو بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.



كما نصت القرارات على أن يتولى جهازا (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة ملوي الجديدة ) بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.



وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات على المخالفات بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة بالمدينة، لرفع الإشغالات وظاهرة الباعة الجائلين ومواجهة العشوائية، موضحًا أن آخر حملة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين تعدٍ من أصحاب المحال على ممرات المشاة، ومصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وذلك بمراكز خدمات قطاع شرق، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة " شيشة " لعدم الالتزام بشروط التداول طبقًا لقانون المحال العامة، بجانب عدم التهاون مع الظواهر العشوائية وتوجيه الحملات يوميًا حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.



وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة بعددٍ من الأحياء بالمدينة، أسفرت عن رفع عدة إشغالات وتحرير محاضر لمخالفات ومواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها لإظهار المدينة بالشكل الحضارى، مؤكدًا مواصلة الحملات بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن والجهات الأمنية المختصة، تحت إشراف جهاز المدينة.



وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بمعاونة إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز وقسم شرطة التعمير بدمياط الجديدة، قامت بشن حملة مكبرة بالمنطقة المركزية، أسفرت عن فصل 21 وصلة مياه خِلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإيقاف التعامل لحين توفيق الأوضاع.



وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة من الجهاز بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير، لرفع الإشغالات الموجودة داخل المناطق السكنية بالمدينة، حيث أسفرت عن إزالة جميع المخالفات بالطريق العام من أمام سويقة الباعة الجائلين مفترشي الأرصفة أمام سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة، والتى أدت إلى غلق الطريق وإعاقة سير المارة والسيارات.



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وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن اللجنة المختصة بأعمال المرور الدورى للتصدي لأى تعديات على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة واسترداد حق الدولة، قامت بشن حملة أسفرت عن ضبط 28 وصلة مياه خلسة بالحي الأول، حيث تم فصل المرافق وتطبيق الغرامات طبقًا لقواعد التشغيل واستكمال الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل لحين توفيق الأوضاع.