مصطفى شوقي لأول مرة فى مهرجان القلعة وأحمد جمال على المحكى الأربعاء المقبل

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري على مسرح المحكى بالقلعة.

حفل مصطفى شوقي

ففي الثامنة مساء يقدم الفنان مصطفى شوقى الذى يشارك فى فعاليات المهرجان لأول مرة مجموعة من أعماله الغنائية الخاصة منها ملطشة القلوب، وضارب عليوى، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا وغيرها.

حفل أحمد جمال

وفى العاشرة مساء يقام حفل للفنان احمد جمال يضم عدد من أعماله الخاصة منها اضحكي، خطير، انا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها.

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مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.