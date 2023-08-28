نادية مصطفى لـ"فيتو": مهرجان القلعة هو المتنفس الحقيقي للجمهور، لكن ينقصه شيء واحد

أعربت المطربة الكبيرة نادية مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ٣١ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وقالت نادية مصطفى في تصريح خاص لـ "فيتو": إن دورات المهرجان هي المتنفس الحقيقي للجمهور العربي بكل فئاته.

وتابعت: أجد أن جدول حفلات الدورة الحالية مكتمل جدا وثري للغاية ولا ينقصه شيء، إلا أن أُقيم دويتو غنائي مع صديق المشوار أمير الغناء العربي هاني شاكر.

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حفل نادية مصطفى فى القلعة

وشدت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة منها: “مسافات، الصلح خير، جاى في إيه، قولها أنت، سلامات”، وغيرها

وبعد قليل يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي أحمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجي فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم ألوانا موسيقية.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعا.

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