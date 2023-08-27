هاني شاكر: قناة الحياة أسعدت الملايين بنقل مهرجان القلعة

هاني شاكر، أكد الفنان هاني شاكر أن قناة الحياة تسعد الملايين حول العالم بنقل وتغطية مهرجان القلعة، مشددًا على أن هذا ليس بمستغرب على شبكة تلفزيون الحياة.

تابع "شاكر" خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، أنه يحب الجمهور ويكون سعيدًا حين يشارك في مهرجان القلعة خاصةً وأن جمهور المهرجان بسيط وجميل، متابعًا أنه سيقدم مجموعة من الأغاني ومنها "الكبير" و"مروق" وهي أغاني قدمها مع المؤلف والملحن مصطفى شكري، وتعد من الأغاني التي قدمها بشكل مختلف.

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ميادة الحناوي

أضاف هاني شاكر أنه حرص العام الماضي على زيارة ميادة الحناوي في سوريا ويتمنى عمل دويتو معها، مشيرًا إلى أنه قدم تجربة قديمة مع التمثيل وانقطع لفترة طويلة ولكن هناك فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل ولكنه ينتظر وجود إنتاج متحمس وهو مسلسل يضم كل شيء وتفاصيل من حياتنا سواء الحب والخداع والحياة اليومية والدور الذي سيقدمه سيجسد خلاله شخصية رجل أعمال وليس مطرب.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.



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