زغاريد وبكاء فى حفل أمير الغناء العربي بمهرجان القلعة (فيديو وصور)

تألق أمير الغناء العربي هاني شاكر فى حفله على خشبة مسرح محكى القلعة الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

حفل هاني شاكر فى القلعة

وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أعماله الكلاسيكية والحديثة التى آخرها أغنية الكبيرة.. كما قدم "بحبك يا غالي، معاك، كده برضوا يا قمر، ح نعيش" التى استقبلها جمهور القلعة بالحفاوة والتصفيق الحاد والزغاريد.

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لكن أمير الغناء الغربي جعلهم يبكون أيضا أثناء أدائه لأغنيته الدرامية الشهيرة “نسيانك صعب”.

والتى تقول كلماتها:

نسيانك صعب اكيد مالوش غير حل وحيد

ابدأ من تاني حياتي واصادف حب جديد

ولو ان الحب التاني مش هيرجعلي زماني

ولا هيعوض حرماني اللى فى حبك بيزيد

لكن طول ما انت فى بالي

صورتك دايمًا فى خيالي

نسيانك صعب اكيد

ياللى معاك ابتديت اعرف كلمة هويت

واعرف كلمة يا ريت وفى حبك قولتها

لعينيك خلتني جيت وبعمري معاك بديت

ياللى عشقتك واتاري حبك غدر والم

قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم

اول قلبك ما خان خنت اللى اداك امان

هاعشق غيرك عشان يمكن انسى الندم

ولو ان الحب التاني مش هيرجعلي زماني

ولا هيعوض حرماني اللى فى حبك بيزيد

لكن طول ما انت فى بالي

صورتك دايمًا فى خيالي

نسيانك صعب اكيد

نسيانك قد ايه صعب اني اقدر عليه

ريّحتك وانت ليه تجرحني بالهوى

ازاى قادر تكون عاشق وازاى تخون

واما الاحساس يهون صدقنى مالوش دوا

كشف الفنان هاني شاكر عن سر حرصه على مشاركته كل دورة بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. قائلا: "المهرجان ده بيشحن طاقتي النفسية والفنية من السنة للسنة بشكل رهيب".

الفنان هاني شاكر

وتابع فى تصريح خاص لـ"فيتو": فهذا الجمهور له طبيعة خاصة تختلف عن جميع حفلاتي نظرا لتنوعه وإدراكه واذنه الموسيقية بامتياز واجد ان وزارة الثقافة حرصت هذا العام على إدراج أسماء لمطربين جُدد بجانب المطربين الأساسيين وأجد أن حفلات هذا العام استثنائية جدا.

واختتم: نأمل فى إسعاد الجمهور وإمتاعه بجميع الفقرات.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي أحمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم ألوانا موسيقية.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.