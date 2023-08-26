أسعار الأسماك اليوم، 70 جنيهًا أقل سعر لكيلو الجمبري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 26-8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

البداية مع أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم السبت، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 76 جنيهًا، سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا.

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 200 جنيه، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر سمك سابيا من 180 إلى 300 جنيه، قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 70 جنيهًا إلى 95 جنيهًا،وقار من سعر 70 إلى 130 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع السمك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، سجل شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 45 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 300 جنيه، سبيط بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم من 40 إلى 60 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.