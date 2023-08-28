الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد كرة اليد يجهز لائحة جديدة، ونظام القائمة يحسم الانتخابات

محمد الأمين رئيس
محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أنهى مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، وضع بنود اللائحة الجديدة، والتي من المقرر أن تنظم العملية الانتخابية المقبلة للاتحاد عقب أولمبياد باريس 2024.

وضع نظام جديد للانتخابات

وتضمنت اللائحة الجديدة وضع نظام جديد للانتخابات، حيث تقام العملية الانتخابية المقبلة بنظام القائمة المغلقة، ويتشكل المجلس من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إرسال اللائحة الجديدة إلى الاتحاد الدولي لاعتمادها قبل عرضها على الجمعية العمومية.

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الأهلي يحرج اتحاد كرة اليد

سدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح اتحاد كرة اليد، قيمة مديونيات سابقة بالإضافة لرسوم المشاركة في الموسم الجديد من البطولات المحلية 2023/2024.

ووضع مسئولو النادي الأهلي اتحاد اليد في موقف حرج بسبب عدم التزام نادي الزمالك حتى الآن بسداد المديونيات التي بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

ورطة في الزمالك بسبب المديونيات

وعلمت "فيتو"، أن اتحاد كرة اليد أبلغ الزمالك بضرورة سداد المستحقات قبل يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل استخراج باقي كارنيهات اللاعبين للمشاركة في الموسم الجديد.

وحصل الزمالك على كارنيهات لـ10 لاعبين فقط من الفريق، وحال لم يسدد باقي المستحقات سيدخل الموسم الجديد بهؤلاء اللاعبين فقط وهو أمر يصعب معه المنافسة على حصد الألقاب.

الزمالك يخسر لقب البطولة العربية

وعلى جانب آخر، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام الكويت الكويتي بنتيجة (30-31)، في نهائي البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك على الكويت الكويتي بنتيجة (18-16).

الزمالك يفشل في التأهل لمونديال الأندية

بهذه النتيجة يفشل الزمالك للمرة الثانية في التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي، والخسارة أمام الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية.

ويشارك الأهلي ممثلا عن مصر وقارة أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب"، خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

مشوار الزمالك في البطولة العربية

وخاض الزمالك خلال البطولة عدد كبير من المباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

الزمالك (34) - (28) وفاق عين التوتة الجزائري

الزمالك (32) - (33) العربي الكويتي

الزمالك (28) - (24) مضر السعودي

الزمالك (51) - (14) الشعلة اليمني

دور الـ8

الزمالك (36) - (27) الحشد العراقي

دور الـ4

الزمالك (29) - (24) مضر السعودي

النهائي

الزمالك (30) - (31)  الكويت الكويتي

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